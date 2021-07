Siran Siran Hérault, Siran SOIRÉE CONCERT LA CAVE : MARION SILA Siran Siran Catégories d’évènement: Hérault

Siran

SOIRÉE CONCERT LA CAVE : MARION SILA Siran, 28 août 2021, Siran. SOIRÉE CONCERT LA CAVE : MARION SILA 2021-08-28 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-28 00:00:00 00:00:00

Siran Hérault Siran MARION SILA – Femme orchestre et globe-singer…

Marion parcourt le monde avec un orchestre dans sa valise

Femme-orchestre gentiment déjantée elle vous chatouillera le coeur avec son accordeon “cosmic et voyageur” MARION SILA – Femme orchestre et globe-singer… Assiette concert, issue de produits frais et locaux, cuisine faite maison,possibilité d’assiette végétarienne sur réservation. +33 4 34 36 65 10 http://lacavevigneronnesiran.com/ MARION SILA – Femme orchestre et globe-singer…

Marion parcourt le monde avec un orchestre dans sa valise

Femme-orchestre gentiment déjantée elle vous chatouillera le coeur avec son accordeon “cosmic et voyageur” dernière mise à jour : 2021-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Siran Autres Lieu Siran Adresse Ville Siran lieuville 43.31477#2.66453