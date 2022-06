SOIRÉE CONCERT LA CAVE : KIJOTÉ

SOIRÉE CONCERT LA CAVE : KIJOTÉ, 14 juillet 2022, . SOIRÉE CONCERT LA CAVE : KIJOTÉ



2022-07-14 – 2022-07-14 Kitojé – Ombres & lumières

Kijoté propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins.

Assiette concert, issue de produits frais et locaux, cuisine faite maison, possibilité d'assiette végétarienne sur réservation.

Réservation conseillée, places limitées.

Réservation conseillée, places limitées.

©Moderc S dernière mise à jour : 2022-06-28 par

