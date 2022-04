SOIREE CONCERT “IAN SCOTT ET BRASUCADE” Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

SOIREE CONCERT “IAN SCOTT ET BRASUCADE” Mèze, 29 avril 2022, Mèze. SOIREE CONCERT “IAN SCOTT ET BRASUCADE” Mèze

2022-04-29 – 2022-04-29

Mèze Hérault Mèze Première soirée musicale de la saison, Brasucade avec concert du musicien / chanteur Ian SCOTT ⭐️

Soirée ouverte à tous. A partir de 19h30.

Tarif : 25€ par adulte / tarif enfant de-12 ans : 12€

Places limitées. réservations obligatoire : 04 67 43 82 74 +33 4 67 43 82 74 Première soirée musicale de la saison, Brasucade avec concert du musicien / chanteur Ian SCOTT ⭐️

Soirée ouverte à tous. A partir de 19h30.

Tarif : 25€ par adulte / tarif enfant de-12 ans : 12€

Places limitées. réservations obligatoire : 04 67 43 82 74 Mèze

dernière mise à jour : 2022-04-08 par OT SETE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville Mèze Departement Hérault

Mèze Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/

SOIREE CONCERT “IAN SCOTT ET BRASUCADE” Mèze 2022-04-29 was last modified: by SOIREE CONCERT “IAN SCOTT ET BRASUCADE” Mèze Mèze 29 avril 2022 Hérault Mèze

Mèze Hérault