Soirée concert: groove intergalactik / électro Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 13 avril 2024.

Soirée concert: groove intergalactik / électro Au Timbré Posté La Bazeuge Haute-Vienne

On se retrouve le 13 avril pour la première date de la saison sous le signe du Groove Intergalactique et de l’Electro.

On commencera avec Yog qui distille un groove qui parle à ton corps, qui te donne envie de bouger, de danser, de rire, de câliner, d’échanger, de partager et d’exprimer, par de bonnes vibrations, tout ce que les mots ne permettent pas de formuler.

Pour finir la soirée, Hacecah, producteur compulsif de musique électronique avec plus d’une trentaine d’albums à son actif, te livrera ses émotions et son univers si particulier, là où chaque note est un Big Bang.

Prêt pour tenter l’aventure? Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

L’événement Soirée concert: groove intergalactik / électro La Bazeuge a été mis à jour le 2024-02-13 par SPL Terres de Limousin