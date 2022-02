Soirée concert : Giufà et Mr Berzing Génolhac Génolhac GénolhacGénolhac Catégories d’évènement: Gard

Génolhac Gard Salle polyvalente Génolhac Gard Génolhac Samedi 05 Mars à partir de 20h30 à la Salle Polyvalente de Genolhac , l’association Odec Production organise son premier concert de l’année !Nous aurons le privilège d’accueillir le groupe Sicilien Giufa qui profite d’une tournée en Suisse pour nous rendre visite dans les Cévennes.Giufà est un groupe sicilien formé en 2008.Le groupe fait partie de la scène européenne des musiques du monde avec un genre allant du Klezmer au Balkan beat avec une forte matrice rock.Des riffs de cornes entraînants, des guitares distordues, une grosse caisse en quatre parties et des sonorités balkaniques sont les quatre principaux ingrédients qui permettent au groupe de se démarquer.Les quatre principaux ingrédients qui parviennent à entraîner, à impliquer et à faire bondir les publics de tous âges.Chaque concert est une explosion de sons, de couleurs et de joie, qui implique le public et fait de lui une partie intégrante du spectacle.Depuis 2014, le groupe travaille avec le label suisse Escuder Records.En 2018 Sortie du nouveau single Propagangster. Son rythme captivant et ses paroles irrévérencieuses sont les éléments qui captent immédiatement l’attention des auditeurs.Propagangster marque une nette démarcation avec les productions précédentes. Un son imprégné de dubstep, punk et musique tzigane qui propulse le groupe vers de nouveaux scénarios.Le trio Gardois Mr Berzing (chanson rock) assurera la première partie du concert. Ce trio rock aux influences punk chante ce qui nous fait vibrer et vivre à travers des mélodies rythmées, énergiques et progressives.*Infos pratiques :- Rendez-vous le samedi 05 Mars 2022- Où? : Salle polyvalente de Génolhac- Quand ? : Début du concert à 20h30- Tarif : 6 euros- Respect des mesures sanitaires en vigueur – Informations complémentaires par téléphone au 06 75 61 37 66 +33 6 75 61 37 66 Droits gérés

