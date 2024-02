Soirée concert fusion jazz / rock Au Timbré Posté La Bazeuge, samedi 15 juin 2024.

Soirée concert fusion jazz / rock Au Timbré Posté La Bazeuge Haute-Vienne

Le trio Bending Point te surprendra avec sa fusion de genres jazz, funk, rock, une expérience musicale qui saura ravir tes esgourdes et électrifier ta colonne vertébrale.

Attention, ces trois artistes sont à découvrir d’urgence.

Pour clôturer la soirée, les Tourangeaux de TSGO te feront voyager de la lumière à l’ombre, ou inversement, avec leur rock instrumental industriel engagé et dystopique. Un duo basse / batterie qui risque fort de te marquer au fer rouge. Prépare toi à une soirée de découvertes musicales intenses et mémorables.

Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles. Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 19:00:00

fin : 2024-06-15 23:58:00

Au Timbré Posté 10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine kulturebotte@gmail.com

L’événement Soirée concert fusion jazz / rock La Bazeuge a été mis à jour le 2024-02-14 par SPL Terres de Limousin