Salle communale, Les Hauts-d’Anjou (49), le samedi 19 mars à 20:00

Concert façon Pub irlandais. animation de Tekitoa a partir de 20H00 le prix de l’entrée comprend une bière ou autre consommation non alcoolisée reservation possible sur : tekitoametissageceltique@gmail.com. La musique de Tekitoa peut aussi se danser pour la plupart des morceaux mais cette soirée est avant tout un concert de la saint Patrick. Musique de type bretonne, europe de l’est et irlandaise chants irlandais nous comptons sur votre présence déja 70 reservations a ce jour *source : événement [Soirée concert folk St Patrick avec Tekitoa](https://agendatrad.org/e/35869) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Salle communale, Champeau, 49330 Les Hauts-d'Anjou, France

