Val-Couesnon Val-Couesnon 35560, Val-Couesnon Soirée concert et scène ouverte Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: 35560

Val-Couesnon

Soirée concert et scène ouverte Val-Couesnon, 20 juin 2021-20 juin 2021, Val-Couesnon. Soirée concert et scène ouverte 2021-06-20 – 2021-06-20 Graines d’Oasis Antrain

Val-Couesnon 35560 Soirée concert au bar associatif Graines d’Oasis. Ouverture musicale proposée par Jean-Jacques & Alexis. Scène ouverte ouvert à tous : amenez vos instruments. Pâtisserie maison et boisson locale. Tarif participatif : adhésion à l’association Graines d’Oasis à montant libre. Soirée concert au bar associatif Graines d’Oasis. Ouverture musicale proposée par Jean-Jacques & Alexis. Scène ouverte ouvert à tous : amenez vos instruments. Pâtisserie maison et boisson locale. Tarif participatif : adhésion à l’association Graines d’Oasis à montant libre. dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 35560, Val-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Graines d'Oasis Antrain Ville Val-Couesnon lieuville 48.44825#-1.47423