Soirée-concert de la Saint-Patrick Le Kidney Vitré, samedi 16 mars 2024.

Soirée-concert de la Saint-Patrick au bar-restaurant Le Kidney.

Soirée autour de la bière et de la musique avec, un concert-apéro dès 19h et une belle surprise à 23h tout cela accompagné de bonnes bières, de Fish & Chips et de viande d’Angus pour mettre l’Irlande a l’honneur

Bières Irlandaises brasserie Wicklow .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 00:00:00

Le Kidney 5 Place de la République

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne lekidneyvitre@gmail.com

