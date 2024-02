Soirée concert de fin de saison: électro / hip hop La Bazeuge, samedi 21 septembre 2024.

Pour la dernière date de la saison, viens prendre ta dose de beatz et de scratches avec les deux routards des platines Ptrr&Stvn. Leur set à 4 platines d’inspiration hip-hop ne te laissera pas pantois. Et si tu n’en as pas encore assez, Mind the Beatz, duo de musique électronique aux mélodies accrocheuses, scratchs et basses puissantes, sera là pour te décoller les oreilles.

Au Timbré Posté est un café-concert associatif de poche, orienté musiques actuelles.

Actif d’avril à septembre avec une soirée concert environ toutes les 3 semaines.

Ouvert à toutes et à tous les soirs de concerts de 19h à 23h58. .

Début : 2024-09-21 19:00:00

fin : 2024-09-21 23:58:00

10 Lieu-dit La Roche

La Bazeuge 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

