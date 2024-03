Soirée concert cristal et cordes à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage, samedi 25 mai 2024.

Soirée concert cristal et cordes à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage Calvados

Ce duo est le fruit de la rencontre du violon et du cristal Baschet. Manuel Decocq et Karinn Helbert explorent le répertoire classique, de Bach à Haendel en passant par Satie et Chopin, et nous offrent des compositions originales. Ces deux instrumentistes d’une grande sensualité créent une atmosphère tendre et subtile qui vous emportera dans un voyage musical à la fois étrange et envoûtant.

Ouverture des portes à 20h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

L’Atelier 2 bis rue des Écoles

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie lateliervilly@gmail.com

