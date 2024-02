Soirée « Concert Comique » avec « Cinq Têtes de Jazz » par le Jazz Chamber Orchestra Carves, vendredi 16 février 2024.

Soirée « Concert Comique » avec « Cinq Têtes de Jazz » par le Jazz Chamber Orchestra Carves Dordogne

Véritable Cinq Têtes de Jazz, cette formation a la prétention de marier le Jazz à l’humour en réduisant pour cinq les grands standards des big bands américains des années 30.

Mais qu’importe le nombre tant qu’il y a la passion ! Ce soir, c’est leur rêve Américain qu’ils viennent nous raconter en musique et avec humour… Ca chante avec malice, ça scat avec frénésie, ça gratte de la corde sensible et ça souffle un vent de folie, et surtout, ces cinq là nous communiquent avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante.

Denis Girault clarinette

Cyril Dubilé trombone

Laurent Mastella guitare et banjo

Jérôme Martin batterie, washboard, chant

Fred Lasnier contrebasse, chant .

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

