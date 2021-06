Val-Couesnon Val-Couesnon 35560, Val-Couesnon Soirée concert Cold Flame et scène ouverte Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: 35560

Val-Couesnon

Soirée concert Cold Flame et scène ouverte Val-Couesnon, 21 juin 2021-21 juin 2021, Val-Couesnon. Soirée concert Cold Flame et scène ouverte 2021-06-21 – 2021-06-21 Bar Graines d’Oasis Antrain

Val-Couesnon 35560 Val-Couesnon Soirée concert au bar associatif Graines d’Oasis. Ouverture musicale proposée par Cold Flame. Scène ouverte à tous : amenez vos instruments ! Restauration sur place de » Chez Cyrille » Foodtruck (Gaufres salées). Tarif participatif : adhésion à l’association Graines d’Oasis à montant libre. grainesdoasis@gmail.com https://grainesdoasis.org/ Soirée concert au bar associatif Graines d’Oasis. Ouverture musicale proposée par Cold Flame. Scène ouverte à tous : amenez vos instruments ! Restauration sur place de » Chez Cyrille » Foodtruck (Gaufres salées). Tarif participatif : adhésion à l’association Graines d’Oasis à montant libre. dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Détails Catégories d’évènement: 35560, Val-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Bar Graines d'Oasis Antrain Ville Val-Couesnon lieuville 48.44824#-1.4742