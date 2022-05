Soirée concert & barbecue Vendoire Vendoire Catégories d’évènement: Dordogne

Vendoire

Soirée concert & barbecue Vendoire, 28 mai 2022, Vendoire. Soirée concert & barbecue Lieu-dit Le Petit Lyon Camping Le Petit Lion des Tourbières Vendoire

2022-05-28 19:00:00 – 2022-05-28 Lieu-dit Le Petit Lyon Camping Le Petit Lion des Tourbières

Vendoire Dordogne Vendoire Soirée concert & barbecue. Le bar et la terrasse seront ouverts. Ouvert à tous sur réservation !! Soirée concert & barbecue. Le bar et la terrasse seront ouverts. Ouvert à tous sur réservation !! +33 5 53 91 00 74 Soirée concert & barbecue. Le bar et la terrasse seront ouverts. Ouvert à tous sur réservation !! ©Pixabay

Lieu-dit Le Petit Lyon Camping Le Petit Lion des Tourbières Vendoire

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vendoire Autres Lieu Vendoire Adresse Lieu-dit Le Petit Lyon Camping Le Petit Lion des Tourbières Ville Vendoire lieuville Lieu-dit Le Petit Lyon Camping Le Petit Lion des Tourbières Vendoire Departement Dordogne

Vendoire Vendoire Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendoire/

Soirée concert & barbecue Vendoire 2022-05-28 was last modified: by Soirée concert & barbecue Vendoire Vendoire 28 mai 2022 Dordogne Vendoire

Vendoire Dordogne