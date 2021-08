Bannay Bannay Bannay, Cher Soirée concert Bannay Bannay Catégories d’évènement: Bannay

Soirée concert Bannay, 21 août 2021, Bannay. Soirée concert 2021-08-21 – 2021-08-21

Bannay Cher Bannay La Chambre d’hôtes O Refuge Di’Vin reçoit un concert.

Au programme, reprises de plusieurs artistes : U2, Prince, Cabrel et d’autres. Parking à proximité.

lieuville 47.40633#2.89255