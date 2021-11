Léré Léré Cher, Léré Soirée concert avec Vitazik Léré Léré Catégories d’évènement: Cher

Léré Cher Léré L’association “Vitazik” de Boulleret organise une soirée concert dans le cadre du Téléthon 2021, à la salle des fêtes de Léré. Au programme :

– Dîner à partir de 19h30 (sur réservation)

– Démo de Tai Chi à partir de 20h45

– Concert à partir de 21h Buvette et restauration sur place.

Sur présentation d’un pass sanitaire. © VITZAIK

