Soirée concert avec SO LUNE et Baz & The Mechanics Monsac, 5 août 2021-5 août 2021, Monsac.

Dans le cadre ombragé du parc de la salle des fêtes, nous vous accueillerons dès 19h, le temps de prendre un verre et de vous restaurer avant les concerts de Baz & The Mechanics (20h) et de So Lune (21h).

+33 6 04 67 52 80

