Soirée concert avec les « Z and the Tiki Twisters » Le castel’bar Castelnau-Rivière-Basse, samedi 17 février 2024.

Soirée concert avec les « Z and the Tiki Twisters » Le castel’bar Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Le Castel’Bar vous convie à une soirée concert avec le groupe « Z and the Tiki Twisters »

À propos du groupe

Les Membres

Dr W Guitar, Samples

Dr Y, Bass, Voice

Dr X, Drums

Le genre Surf, Garage rock

« C’est depuis leur base secrète, le Los Argelès Underground Lair, que les Z & the Tiki Twisters élaborent leur plans maléfiques et leur surf rock énergique, se préparant à déchaîner riffs ravageurs et mélodies hypnotiques.

Entre espions soviétiques au visage impassible, satellites tueurs, et sbires aux couleurs flashy, entre Fantômas et Dr. No, leur univers est animé par l’énergie diabolique et dévastatrice des grands supervilains de l’univers pop. »

Participation libre et nécessaire.

Le bar sera ouvert dès 18h, possibilité de restauration sur place, sandwich au bar et foodtruck pizza La Provençale

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Le castel’bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie

L’événement Soirée concert avec les « Z and the Tiki Twisters » Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2024-02-05 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65