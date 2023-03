Soirée Concert avec « Les Filles du 3ème » Salle des fêtes, 25 mars 2023, Beaupuy Beaupuy.

Soirée Concert avec « Les Filles du 3ème »

Avenue Belle Colline Salle des fêtes Beaupuy Lot-et-Garonne Salle des fêtes Avenue Belle Colline

2023-03-25 – 2023-03-25

Salle des fêtes Avenue Belle Colline

Beaupuy

Lot-et-Garonne

Beaupuy

10 10 EUR ⭐️ Un peu de swing, des mots, trois chanteuses et un guitariste pour un spectacle musical et théâtral au féminin ! ⭐️

Ce groupe bordelais composé de Charlotte Lasnier, Clara Cologni et Clara Lopez, cultive son amour de la polyphonie en remuant les hanches et en claquant des doigts, accompagné par le guitariste jazz Martin Arnoux. En grande partie original, le répertoire laisse aussi de la place pour Boris Vian, ou encore Georges Brassens. Trois voix et une guitare, pour faire rire et émouvoir au fil de leurs histoires !

Découvrir l’univers burlesque de leur spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=7eZbjVuoWFc

– Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/les-confituriades/evenements/les-filles-du-3eme-beaupuy-47 ou par téléphone au 06.28.79.69.95

– Rencontre avec les artistes après le spectacle.

– Restauration et buvette sur place.

⭐️ Un peu de swing, des mots, trois chanteuses et un guitariste pour un spectacle musical et théâtral au féminin ! ⭐️

+33 6 28 79 69 95 Confituriades®

Les Confituriades®

Salle des fêtes Avenue Belle Colline Beaupuy

dernière mise à jour : 2023-02-28 par