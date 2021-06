Trémolat Trémolat Dordogne, Trémolat Soirée concert avec le groupe Super Ficelles Trémolat Trémolat Catégories d’évènement: Dordogne

Trémolat

Soirée concert avec le groupe Super Ficelles Trémolat, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Trémolat. Soirée concert avec le groupe Super Ficelles 2021-07-08 20:00:00 – 2021-07-08 Lieu-dit le moulin d’Aval Bar-Brasserie « les Berges »

Trémolat Dordogne Le bar-brasserie « les Berges » vous propose une soirée concert avec le groupe Super Ficelles. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. Le bar-brasserie « les Berges » vous propose une soirée concert avec le groupe Super Ficelles. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. +33 5 53 22 81 18 Le bar-brasserie « les Berges » vous propose une soirée concert avec le groupe Super Ficelles. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. Le bar-brasserie « les Berges » vous propose une soirée concert avec le groupe Super Ficelles. Venez vous régaler autour d’un bon repas et profiter de la musique dans un cadre enchanteur face à la Dordogne. pixabay

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Trémolat Étiquettes évènement : Autres Lieu Trémolat Adresse Lieu-dit le moulin d'Aval Bar-Brasserie "les Berges" Ville Trémolat lieuville 44.87739#0.82748