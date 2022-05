SOIRÉE CONCERT AVEC LE DUO SING LIKE TEEN SPIRIT Begnécourt Begnécourt Catégories d’évènement: Begnécourt

Vosges

SOIRÉE CONCERT AVEC LE DUO SING LIKE TEEN SPIRIT Begnécourt, 21 mai 2022, Begnécourt. SOIRÉE CONCERT AVEC LE DUO SING LIKE TEEN SPIRIT Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt

2022-05-21 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-21 Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix

Begnécourt Vosges Begnécourt Concert avec le duo Sing Like Teen Spirit

Reprise des tubes ACDC, Nirvana, Corona…

Vente sur place : bières spéciales, plateau de charcuteries, plateau de fromages, boissons diverses

Réservation 06 03 61 61 49

Animation organisée par le foyer rural Madon Illon +33 6 03 61 61 49 Foyer Rural Madon Illon

Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Begnécourt, Vosges Autres Lieu Begnécourt Adresse Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Ville Begnécourt lieuville Salle Polyvalente 14 rue Bois des Meix Begnécourt Departement Vosges

Begnécourt Begnécourt Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begnecourt/

SOIRÉE CONCERT AVEC LE DUO SING LIKE TEEN SPIRIT Begnécourt 2022-05-21 was last modified: by SOIRÉE CONCERT AVEC LE DUO SING LIKE TEEN SPIRIT Begnécourt Begnécourt 21 mai 2022 Begnécourt Vosges

Begnécourt Vosges