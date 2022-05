Soirée Concert avec la MFR, 24 juin 2022, .

Soirée Concert avec la MFR

2022-06-24 – 2022-06-24

La Maison Familiale et Rurale de La Force organise, le vendredi 24 Juin 2022 une soirée concert (Première Dauphine, Gilles de Becdelièvre, morceaux interprétés étudiants écrits au cours d’ateliers proposés en partenariat avec Overlook …) mais aussi des animations pour les jeunes et les moins jeunes et également l’ouverture de la braderie de son magasin pédagogique.

Possibilité de restauration sur place (Food truck, vendeur de bière, de glace, de vin …

Le Rocksane

