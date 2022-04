Soirée concert avec HorLavill et Pierrot à Villy-Bocage Villy-Bocage, 29 avril 2022, Villy-Bocage.

Soirée concert avec HorLavill et Pierrot à Villy-Bocage L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage

2022-04-29 – 2022-04-29 L’Atelier 2 bis rue des Écoles

Villy-Bocage Calvados Villy-Bocage

L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une soirée concert avec HorLavill et Pierrot.

Sur des mélodies très variées, de la ballade à la valse, en passant par des rythmes plus rock, les textes de HorLavill, mêlant poésie, émotion et engagement sont des interrogations sur la vie, l’amour et la mort, mais aussi sur la marche du monde. Il est accompagné de sa guitare et d’un virtuose de l’accordéon, Pierrot, le styliste qui habille ses chansons.

lateliervilly@gmail.com +33 6 08 76 80 40

JC JAMBIN

L’Atelier 2 bis rue des Écoles Villy-Bocage

