Soirée concert avec Deny Lefrançois à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage, samedi 27 avril 2024.

Soirée concert avec Deny Lefrançois à l’Atelier à Villy-Bocage L’Atelier Villy-Bocage Calvados

Deny Lefrançois, contrebassiste de Mes Souliers sont Rouges, présente « Les aléas de l’Aventure ». Seul sur scène, il nous emmène faire le tour de sa drôle de vie… Une vie tout entière consacrée à la musique, à la scène et aux rencontres.

Il nous embarque avec lui pour un voyage musical où se mêleront compositions nouvelles et chansons qui l’ont accompagné. Mais également un voyage conté dans l’intime fait d’anecdotes et de souvenirs, drôles souvent, émus toujours. Deny se livre à nous pour chanter ses chansons et jouer sa vie dans un spectacle empli de tendresse, d’humour et de complicité partagée.

Ouverture des portes à 20h.

Deny Lefrançois, contrebassiste de Mes Souliers sont Rouges, présente « Les aléas de l’Aventure ». Seul sur scène, il nous emmène faire le tour de sa drôle de vie… Une vie tout entière consacrée à la musique, à la scène et aux rencontres.

Il nous embarque avec lui pour un voyage musical où se mêleront compositions nouvelles et chansons qui l’ont accompagné. Mais également un voyage conté dans l’intime fait d’anecdotes et de souvenirs, drôles souvent, émus toujours. Deny se livre à nous pour chanter ses chansons et jouer sa vie dans un spectacle empli de tendresse, d’humour et de complicité partagée.

Ouverture des portes à 20h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27 22:30:00

L’Atelier 2 bis rue des Écoles

Villy-Bocage 14310 Calvados Normandie lateliervilly@gmail.com

L’événement Soirée concert avec Deny Lefrançois à l’Atelier à Villy-Bocage Villy-Bocage a été mis à jour le 2024-03-11 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie