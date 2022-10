SOIRÉE CONCERT AUX PAPAS BRASSEURS À CLISSON Clisson, 21 octobre 2022, Clisson.

SOIRÉE CONCERT AUX PAPAS BRASSEURS À CLISSON

4 Rue du Puits de la Grange Clisson Loire-Atlantique

2022-10-21 – 2022-10-21

Clisson

Loire-Atlantique

Les Papas Brasseurs vous propose un grosse soirée de folie avec un double concert.

-20h-

@MAMAGREYO => Metal Fusion, 10 ans après la sortie de Kind Of Poultry et presque autant d’inactivité, Mamagreyo revient avec un nouvel EP : « SHAKE » enregistré DIY et mixé/masterisé par le très illustre Mika de Wees Studio.

-22h-

@Systemize => Tribute to SOAD, encore plus contagieuse que la grippe, la musique de SYSTEM OF A DOWN aura contaminé des millions de personnes à travers le globe. Les principaux symptômes sont connus : headbanging, jump & Smile. Alors que le grand Ouest était jusque-là épargné par les Californiens, l’alerte y est désormais maximale. Il a été signalé l’existence d’un clone à l’efficacité redoutable dans le vignoble nantais. Aucun remède n’étant connu à ce jour, il est donc conseillé à la population de ne jamais assister à un concert de SYSTEMIZE.

-6 Bières pressions-

-Vins / Cocktails / Soft-

-Foodtruck avec @cornetroyal-

Double concert rock métal aux Papas Brasseurs

lespapasbrasseurs@gmail.com +33 2 28 02 66 94 https://www.facebook.com/events/s/double-concert-rock-metal-aux-/1219206865303179/

Clisson

