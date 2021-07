Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Soirée concert au lac des vernets Saint-Barthélemy-de-Vals Saint-Barthélemy-de-Vals Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Barthélemy-de-Vals

Soirée concert au lac des vernets Saint-Barthélemy-de-Vals, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Barthélemy-de-Vals. Soirée concert au lac des vernets 2021-07-31 – 2021-07-31

Saint-Barthélemy-de-Vals Drôme Saint-Barthélemy-de-Vals EUR 10 10 Concert : Raoul Vignal, Impérail Orphéon, Krill et Boostash.

Food truck et buvette. ricochets.association26@gmail.com dernière mise à jour : 2021-07-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Barthélemy-de-Vals Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Barthélemy-de-Vals Adresse Ville Saint-Barthélemy-de-Vals lieuville 45.17008#4.87179