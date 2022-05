Soirée Concert … Au Domaine de Grangeneuve

Soirée Concert … Au Domaine de Grangeneuve, 24 juin 2022, . Soirée Concert … Au Domaine de Grangeneuve

2022-06-24 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-24 23:30:00 23:30:00 EUR 30 30 TRIO TRINITA revient à la demande générale !

On chante … On danse … Et on partage une belle soirée entre amis.

Concert + repas. oh.bour@orange.fr +33 4 75 98 50 22 https://domainesbour.com/site/commander.php dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville