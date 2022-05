Soirée concert au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles, 25 juin 2022, Aurseulles.

Soirée concert au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Centre Culturel Le DOC 24 rue de la Croix des Landes Aurseulles

2022-06-25 16:00:00 – 2022-06-25 Centre Culturel Le DOC 24 rue de la Croix des Landes

Aurseulles Calvados Aurseulles

L’Ecoute Vive – Duo Voix / Electronique

L’Ecoute vive est une pièce musicale et sonore performée, dans un apport brut et direct à l’écoute de l’émission des sons, de la voix. Si elle part d’une recherche réflexive autour de la questio de l’écoute du jeune enfant, elle s’adresse à tous et articule ce qui est commun dans notre écoute et notre réception du son. L’Ecoute vive est une forme qui s’appuie sur une articulation entre éléments de recherche et composition musicale et vocale interprétée en direct.

A partir de 6 ans.

contact@le-doc.fr +33 2 31 96 61 45 http://www.le-doc.fr/

LE DOC

