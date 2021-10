Carcans Carcans Carcans, Gironde Soirée concert animée par Max et sa guitare (chansons françaises) Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde

Soirée concert animée par Max et sa guitare (chansons françaises) Carcans, 23 octobre 2021, Carcans. Soirée concert animée par Max et sa guitare (chansons françaises) 2021-10-23 19:30:00 – 2021-10-23 Ocean’sBowl Avenue de Maubuisson

Carcans Gironde Carcans +33 9 77 46 17 51 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Carcans, Gironde Autres Lieu Carcans Adresse Ocean'sBowl Avenue de Maubuisson Ville Carcans lieuville 45.06313#-1.13353