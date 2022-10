Soirée concert Allériot Allériot Catégories d’évènement: Allériot

Soirée concert Allériot, 22 octobre 2022

100% rock et 100% local prochainement à Allériot ! Venez profiter d'une soirée concert avec 4 groupes qui vont mettre l'ambiance toute la soirée !
La vieille ferme 5 rue de la vieille Ferme Allériot

