Villy-Bocage Calvados Villy-Bocage L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une soirée concert avec le « Duo Cordes Avides ».

Répertoire varié, composé de morceaux de guitare classique mais aussi de pièces instrumentales ancrées dans la musique populaire de différents pays. Amoureux de la chanson française, ils interprêteront entre autres des titres de Maxime Leforestier ou Gilles Vigneault, arrangés pour deux guitares. En première partie, lecture de poèmes de Régine Beauvais, par les acteurs de la troupe Tonton Marcel. L’Atelier de Villy-Bocage vous propose une soirée concert avec le « Duo Cordes Avides ».

