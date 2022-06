Soirée Concert à l’église St Michel des Monceaux Les Monceaux Les Monceaux Catégories d’évènement: Calvados

Les Monceaux

Soirée Concert à l’église St Michel des Monceaux Les Monceaux, 30 juillet 2022, Les Monceaux. Soirée Concert à l’église St Michel des Monceaux

Eglise Saint Michel Les Monceaux Calvados

2022-07-30 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-30 20:00:00 20:00:00 Les Monceaux

Concert organisé par l'Association de l'Eglise St Michel des Monceaux. Au programme : le quintet « La Mandorle » qui présente des morceaux choisis de musique baroque française et anglaise.

