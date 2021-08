Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel Soirée concert à la cave Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel Côtes d’Armor Le 20 août à la cave, Simon Goldin, un artiste québécois complètement perché et bourré de talent viendra pousser la chansonnette sur ma terrasse. +33 6 59 59 09 56 Le 20 août à la cave, Simon Goldin, un artiste québécois complètement perché et bourré de talent viendra pousser la chansonnette sur ma terrasse. dernière mise à jour : 2021-08-09 par

