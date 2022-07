SOIRÉE CONCERT À LA BARRAQUITA

SOIRÉE CONCERT À LA BARRAQUITA, 4 août 2022, . SOIRÉE CONCERT À LA BARRAQUITA



2022-08-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-04 23:00:00 23:00:00 Pour une soirée musique et détente, Chantal et son équipe vous invite à une belle soiree en 2 temps Debut de soirée pop/rock avec Les gaziers, puis Varietes francaises avec Nicolas dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville