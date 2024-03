SOIREE COMPETITION PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL Dinard, dimanche 28 avril 2024.

28 avril / Palais des Arts et des Festivals – 20H15Première soirée de CompétitionSans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de la scène humour. Avec:GUYOTTEGuyotte a fait ses armes en écrivant pour les autres. Il a été auteur pour Le Gorafi, Canal Plus et Quotidien. Cette année, il s’est lancé dans le stand-up et écrit enfin pour lui. Depuis, les gens sont formels : il faut qu’il continue ! À écrire pour les autres.Victoria PIANASSO « Reste simple« La simplicité est la sophistication suprême » c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain. Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre stand up, personnages, et parodies de chansons, Victoria nous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde. À la fois mordante et touchante, elle nous partage ses réflexions sur fond de féminisme et de hits incontournables. Comme Tina Arena, Victoria Pianasso rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit « Reste simple ». Elle n’a pas réussi.Vincent COCHE « Comme un grand »Comme un grand, c’est l’histoire de Vincent Coche… Un trentenaire geek et maladroit. Papa de trois enfants, il cherche à être un bon père malgré les difficultés et la montagne à franchir que ce projet semble être. Heureusement, il a pour l’aider sa femme, sa bonne volonté et l’amourJulie BIGOT est culottéeEtre le super-héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie qui a pour arme le pouvoir de son culot pour se faire confiance, rêver et se réaliser.Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez-vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery. Elle caresse une carrière digne d’une légende de cinéma, dégustation de vin orchestrée par sa grand-mère, rencard amoureux avec une célébrité et plein d’autres aventures hautes en couleur…Julie est élue encore plus brillante que le soleil, encore plus fraîche que n’importe quels produits givrés. Julie Bigot est élue pass salutaire des français. Alors viens vite prendre ta dose pour une terre-happy scénique bluffante que tu n’es pas prêt d’oublier !29 avril / Palais des Arts et des Festivals – 20H15Seconde soirée de CompétitionSans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de la scène humour. Avec:Hélène Sido « Solilesse »Sous ses airs de « gentille » fille, Hélène choisit d’être efficace plutôt que bienveillante.En gros, elle n’a pas encore trouvé la manière positive de dire aux autres d’aller se faire voir. Dotée d’un style incisif et singulier, elle aborde la bêtise humaine sans détours, celle des autres bien sûr… mais la sienne surtout. Solilesse, un soliloque sur la bêtise que les sots laisseront…Hélène Sido est une humoriste qui brûle les planches et gravit rapidement les échelons, en témoignent les nombreux prix remportés en festivals. L’émergence d’une humoriste hors normes !Camille Giry « Moyenne »Un jour, être féministe ce sera la norme. En attendant, on fait des spectacles.En parallèle de son duo Camille & Justine, qui cartonne sur les réseaux sociaux, Camille se lance en solo, dans un one woman show qui compte bien vous donner envie de dégommer le patriarcat, entre deux éclats de rire.CAB CAB « Spatule »J’aime les drôles de mots. Surtout ceux qui terminent par “iac”,“gnon” et “ule” comme tubercule, cuticule, vésicule, spatule (j’suis hilare là). Bon «cuticule» c’est pas très vendeur, donc : SPATULE La spatule c’est LA baguette magique de l’excentrique en nous. Symbole d’émerveillement, la spatule fédère et file la NIAQUE ! Entre histoires de vies loufoques et observations sociétales, Cab Cab vous invite à connecter par l’hilarité pour répondre ensemble à cette question : comment vivre et chérir son intensité ?GUIGUIPOPHumoriste, musicien, dj et auteur (notamment sur la saison 3 de Lol qui rit sort), il se fait connaitre sur youtube (sur la chaîne Tales from the click) puis sur instagram grâce à ses sketchs en duo avec des humoristes comme : Jerôme Niel, Yvick, Laura Felpin, Monsieur Poulpe, ou encore Mc fly et Carlito.Il a débuté le stand up il y a 1 an et demi et on l’a déjà vu sur scène au Barbes, au Fridge, au Joke, au Point virgule, au Trianon et c’est un des créateurs du Random avec lequel il se produit tous les mercredis au Jamel Comedy Club.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 20:15

PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL 2 BOULEVARD DU PRESIDENT WILSON 35800 Dinard 35