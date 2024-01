Soirée commode Place de l’Hôtel de Ville Mauléon, vendredi 8 mars 2024.

Soirée commode Place de l’Hôtel de Ville Mauléon Deux-Sèvres

Une soirée commode, qu’est-ce que c’est ? C’est un moment convivial autour des loisirs créatifs (tricot, crochet, broderie…). Vous êtes expert.e et vous avez envie de partager votre passion ? Venez avec votre ouvrage et donnez vos conseils avisés. Vous êtes débutant.e et vous n’avez pas de matériel ? Venez apprendre auprès des autres et la Troc’commode de la médiathèque vous fournira de quoi démarrer. Petit buffet à partager durant la soirée alors avis aux cuisiniers.ières !

Réservation conseillée.

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

Début : 2024-03-08 18:00:00

fin : 2024-03-08 20:00:00



