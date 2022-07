Soirée commémorative Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Dans le cadre de la Journée dédiée à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommage aux Justes de France, le Mémorial organise une soirée de commémoration en collaboration avec le Musée-Mémorial d'Auschwitz-Birkenau où seront lues des lettres de déportés des premiers convois partis de France depuis la gare de Compiègne. 19h : concert « Quatuor Tana, REICH – Différents trains » 21h : Projection en plein air de « La rafle des notables » de Gabriel Le Bomin (2022).

