La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Soirée comédie au Père Louis La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Soirée comédie au Père Louis La Seyne-sur-Mer, 21 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Soirée comédie au Père Louis 2021-10-21 19:30:00 19:30:00 – 2021-10-21 Le Père Louis 555 corniche Bonaparte

La Seyne-sur-Mer Var La Seyne-sur-Mer Entre amis, en couple ou en famille, venez profiter de cette soirée comédie avec Merwan, Alyson, Rudy et Jérémy autour d’un verre ou d’un repas. +33 7 88 41 07 38 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Le Père Louis 555 corniche Bonaparte Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.0966#5.90724