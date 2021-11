Saint-Sauveur-CamprieuSaint-Sauveur-Camprieu Saint-Sauveur-Camprieu Saint-Sauveur-Camprieu Gard, Saint-Sauveur-Camprieu Soirée Color Party à Camprieu Saint-Sauveur-Camprieu Saint-Sauveur-Camprieu Saint-Sauveur-CamprieuSaint-Sauveur-Camprieu Catégories d’évènement: Gard

Saint-Sauveur-Camprieu Gard Comité des fêtes de Camprieu Saint-Sauveur-Camprieu Gard Saint-Sauveur-Camprieu Colour party monochrome, sortez vos plus belles tenues colorées et venez participer à la fête. Au programme : 15h pétanque à la mêlée tournante à la salle omnisports, 19h apéritif au foyer rural, 23h soirée avec DJ Doudou / CVN Animation. Entrée 5€ avec une consommation offerte. Organisateur : Comité des fêtes de Camprieu +33 4 67 82 60 26 Droits gérés

dernière mise à jour : 2021-11-17

