Soirée Colette Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes / Cité du Livre, 17 mars 2023, Aix-en-Provence .

Soirée Colette

8-10 Rue Des Allumettes Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes / Cité du Livre la MéCA La Maison internationale des Écritures Contemporaines d’Aix-en-Provence Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes / Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

2023-03-17 – 2023-03-17

Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes / Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Violaine Schwartz et Julie Bonnie, toutes deux autrices de littérature française, publiées chez Grasset, Albin Michel, Belfond ou POL, ont également passé leur vie sur scène, l’une comme chanteuse et musicienne, l’autre comme comédienne et chanteuse.

Cette passion du spectacle vivant, elles la partagent avec Colette, écrivaine prolixe et artiste de caf’conc’, spécialisée dans la pantomine, dont on célèbre, en 2023, le cent-cinquantième anniversaire.

Avec L’Envers du Music-Hall et Journal de tournée, Colette donne ses lettres de noblesse à la vie de bohème, trains cahoteux et hôtels minables.

Elle nous offre une galerie de portraits tendres et poignants, magnifiant la troupe des « abeilles pauvres et sans butin, le jeune premier famélique, l’habilleuse fidèle, le contorsionniste au bord de la mort et la danseuse, comprimant sa grossesse dans un corset trop serré.

Violaine Schwartz et Julie Bonnie partiront elles aussi en tournée, accompagnées par le musicien Stanislas Grimbert, pour nous dire et nous chanter, à trois voix, de concert, la vie des artistes sur les routes de France, entre misère et grandeur.

« Pour faire une bonne tournée, il faut une santé solide, une humeur à toute épreuve, des nerfs point surmenés, un estomac et un intestin bien disciplinés… »

Lecture en musique de “La loge 17, c’est par ici ?” Autour de l’œuvre de Colette

(Extraits de L’envers du Music-hall et de Journal de tournée) à la bibliothèque Les Méjanes / MéCA

http://www.citedulivre-aix.com/

Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes / Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-14 par