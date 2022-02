Soirée Coco Swing – Live du Meschi Street Jazzband Coco Swing Ballroom Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pousse les portes du Coco Swing Ballroom et viens donner sur le dancefloor tout ce qui vibre en toi ! Si tu veux faire des cours de swing pendant la journée, voici le Swing del Mar : [https://fb.me/e/2LbZ6YLWf](https://fb.me/e/2LbZ6YLWf) CONCERT: grondant du Meschi Street Jazzband & Dj Fabiche en entremets. DEMOS: Ana & Samu, tout droit venus de Berlin, auront quelque chose de puissant à nous montrer ! COCO BAR: abreuvé par la Brasserie de la Plaine et autres curiosités. Coco Swing Ballroom, 8 rue Meschi 13005 19h ouverture des portes 20h concert du Meschi Street Jazzband BILLETERIE [https://tinyurl.com/ycydth7u](https://tinyurl.com/ycydth7u) Prix réduit pour les adhérent.es à Coco Swing Marseille Pour adhérer: [www.tinyurl.com/ycydth7u](http://www.tinyurl.com/ycydth7u) __________________________ [www.cocoswingmarseille.com](http://www.cocoswingmarseille.com) ♫♫♫ Coco Swing Ballroom 8′ rue Meschi 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

