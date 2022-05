Soirée Cocktail – Dessert Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Soirée Cocktail – Dessert Tournus, 16 juin 2022, Tournus. Soirée Cocktail – Dessert Tournus

2022-06-16 – 2022-06-16

Tournus Saône-et-Loire Tournus Une soirée Cocktail – Dessert pour mettre à l’honneur certains desserts à travers nos cocktails. Vous retrouverez des cocktails frais et des cocktails gourmands pour ravir vos papilles. nAccès libre, nRéservation au 03 85 51 10 56 reception@lerempart.com +33 3 85 36 06 06 https://www.lerempart.com/fr Une soirée Cocktail – Dessert pour mettre à l’honneur certains desserts à travers nos cocktails. Vous retrouverez des cocktails frais et des cocktails gourmands pour ravir vos papilles. nAccès libre, nRéservation au 03 85 51 10 56 Tournus

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Ville Tournus lieuville Tournus Departement Saône-et-Loire

Tournus Tournus Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tournus/

Soirée Cocktail – Dessert Tournus 2022-06-16 was last modified: by Soirée Cocktail – Dessert Tournus Tournus 16 juin 2022 Saône-et-Loire Tournus

Tournus Saône-et-Loire