Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire SOIRÉE COCKTAIL – ANNÉE DU POLAR Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Maine-et-Loire

SOIRÉE COCKTAIL – ANNÉE DU POLAR, 22 avril 2021-22 avril 2021, Brissac Loire Aubance. SOIRÉE COCKTAIL – ANNÉE DU POLAR 2021-04-22 19:00:00 – 2021-04-22 20:30:00 Maison Familiale Rurale – La Sablonnière 51 Rue Louis Moron

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Du Noir à l’Humour –

Ingrid Astier et Benoît Philippon sont les auteurs invités de la première soirée-rencontre autour d’un cocktail préparé par les CAP de la MFR – La Sablonnière. Pensez à réserver. A l’occasion de l’année du Polar, venez à la rencontre de deux auteurs lors d’une soirée cocktail ! A l’occasion de l’année du Polar, venez à la rencontre de deux auteurs lors d’une soirée cocktail ! Du Noir à l’Humour –

Ingrid Astier et Benoît Philippon sont les auteurs invités de la première soirée-rencontre autour d’un cocktail préparé par les CAP de la MFR – La Sablonnière. Pensez à réserver.

Détails Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance, Maine-et-Loire Autres Lieu Brissac Loire Aubance Adresse Maison Familiale Rurale - La Sablonnière 51 Rue Louis Moron Ville Brissac Loire Aubance