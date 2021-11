Soirée cocktail à La Soucoupe Sens, 27 novembre 2021, Sens.

Soirée cocktail à La Soucoupe La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies Sens

2021-11-27 – 2021-11-27 La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies

Sens Yonne

EUR 32 32 La Soucoupe, nouveau restaurant à Sens, vous propose une soirée cocktail avec repas, et en guest star, Mairon Godson Bedo et Le2Ny.

Tapas et planches apéritives.

Réservation conseillée pour le repas.

lecilaos974@gmail.com +33 3 86 96 00 23 https://la-soucoupe-le-cilaos-sens.eatbu.com/?lang=fr

La Soucoupe, nouveau restaurant à Sens, vous propose une soirée cocktail avec repas, et en guest star, Mairon Godson Bedo et Le2Ny.

Tapas et planches apéritives.

Réservation conseillée pour le repas.

La Soucoupe 22 Rue des Longues Raies Sens

dernière mise à jour : 2021-11-19 par