Place du Général de Gaulle Salle des fêtes Pineuilh Dordogne Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

2022-11-05 – 2022-11-05

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Pineuilh

Dordogne Pineuilh Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée cochonnaille.

Au menu, il vous sera proposé : Apéritif, jimboura, boudin (froid ou chaud), fricassée, salade, fromage, dessert, café.

Il convient de prévoir les couverts.

L’animation sera assurée par Julien CHAUMEL, Evènementiel.

Salle des fêtes Place du Général de Gaulle Pineuilh

