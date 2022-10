SOIRÉE COCHON DE LAIT La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

SOIRÉE COCHON DE LAIT

Salle de Kerhuel
La Turballe
Loire-Atlantique

2022-11-05

Salle de Kerhuel Rue de Kerhuel

La Turballe

Loire-Atlantique Le comité de Jumelage La Turballe – Bussang vous invite à la soirée cochon de lait !

Animée par Joël Moreau.

Inscriptions obligatoires pour tous à la mairie de La Turballe avant le 21 octobre.

Renseignement au 06 89 94 52 28 / 06 33 46 25 47.

