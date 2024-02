Soirée Clutchorama Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 3 avril 2024.

Soirée Clutchorama Nouvelle Clutcho’ à la Bibliothèque de Toulouse et non des moindres, puisque sera une Clutcho’ d’anniversaire ! Mercredi 3 avril, 19h00 Médiathèque José Cabanis

Mercredi 3 avril de 19h à 23h

Lors de cette soirée, vous pourrez découvrir une multitude de propositions un concert funk dansé en déambulation avec Street soul train de Wab et Etincelles, des stands de créateurs, de la musique assurée par le Week-end des curiosités, de la projection de courts avec le Festival du Film Coréen, des performances de danse, des installations, ainsi qu’une buvette et un espace restauration.

L’occasion de célébrer les 20 ans de la Médiathèque José Cabanis et des bibliothèques avec l’équipe Clutch, un de nos partenaires privilégiés.

Médiathèque José Cabanis

Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Temps fort Tout public