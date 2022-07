SOIRÉE CLUTCHO’ : PLEIN AIR AU CHÂTEAU D’EAU ! Toulouse, 5 juillet 2022, Toulouse.

SOIRÉE CLUTCHO’ : PLEIN AIR AU CHÂTEAU D’EAU !

2022-07-05 19:00:00 – 2022-07-05 23:00:00

Toulouse

Haute-Garonne

Nouveau mois, nouveau lieu !

Il était temps de revenir faire un petit coucou à l’emblématique première galerie dédiée à la photographie de France, créée en 1974.

Le sound system autonome, solaire et mobile « El Gran Pequeño » de Talowa Productions, accueillera le Dj set de Mayday et le mix soul funk du beatmaker et scratcheur Dj Gro. Une découverte : ce sera la toute première date à Toulouse de ce passionné de son depuis plus de 20 ans !

Qui dit galerie dit exposition : rendez-vous à l’intérieur du Château d’Eau pour découvrir le regard de douze photographes de renommées internationales sur les oiseaux, dont la présence est de plus en plus fragilisée dans le monde ! À l’extérieur, guettez la perf’ de StreetJump31.

Et bien-sûr, des créateurs locaux, les INmanquables, à boire et à manger…

Vous avez rendez-vous pour la prochaine soirée Clutcho’ !

http://www.clutchmag.fr/evenements/105831

