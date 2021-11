Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE ! Toulouse, 3 décembre 2021, Toulouse. SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE ! MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse

2021-12-03 19:00:00 – 2021-12-03 23:00:00 MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas

Toulouse Haute-Garonne Textiles, bijoux, sérigraphies, décoration, œuvres d’art ou édition seront au rendez-vous avec une sélection d’une quarantaine de créateurs. De quoi anticiper les fêtes de fin d’année en soutenant la création et la scène artistique locale !

Les bonus : atelier Mash-up et créations de mini-films. Et aussi…

De quoi boire et manger, des bornes d’arcade, notre stand habituel et… C’est le grand retour des INmanquables !

Des petites enveloppes culturelles dont une qui contient un golden ticket.. C’est le retour du traditionnel marché de Noël de créateurs et d’artistes version Clutch ! +33 5 62 27 40 00 Textiles, bijoux, sérigraphies, décoration, œuvres d’art ou édition seront au rendez-vous avec une sélection d’une quarantaine de créateurs. De quoi anticiper les fêtes de fin d’année en soutenant la création et la scène artistique locale !

Les bonus : atelier Mash-up et créations de mini-films. Et aussi…

De quoi boire et manger, des bornes d’arcade, notre stand habituel et… C’est le grand retour des INmanquables !

Des petites enveloppes culturelles dont une qui contient un golden ticket.. MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Ville Toulouse lieuville MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse