SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE CRÉATEURS À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS ! Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE CRÉATEURS À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS ! Toulouse, 1 décembre 2022, Toulouse. SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE CRÉATEURS À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS !

1 Allée Jacques Chaban-Delmas MEDIATHEQUE JOSE CABANIS Toulouse Haute-Garonne MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas

2022-12-01 19:00:00 – 2022-12-01 23:00:00

MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas

Toulouse

Haute-Garonne Au programme: – Plein, plein, plein de créateurs locaux avec des idées de cadeaux à mettre sous le sapin .

– DJ Soul Safari aux platines ! De la funk, de la soul, du reggae, du hip hop… Il y en aura pour tous les goûts !

– Une expo pour découvrir le travail d’Ugo Bienvenu, illustrateur et bédéaste !

– Une performance de danse proposée par La Place de la Danse

– Des projections avec le Festival Séquence Court-métrage.

– De quoi boire et manger. C’est le retour du traditionnel marché de Noël de créateurs et d’artistes version Clutch ! +33 5 62 27 40 00 MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Ville Toulouse lieuville MEDIATHEQUE JOSE CABANIS 1 Allée Jacques Chaban-Delmas Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE CRÉATEURS À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS ! Toulouse 2022-12-01 was last modified: by SOIRÉE CLUTCHO’ : MARCHÉ DE CRÉATEURS À LA MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS ! Toulouse Toulouse 1 décembre 2022 1 Allée Jacques Chaban-Delmas MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne